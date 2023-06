Vizite gratuite la Muzeul National Cotroceni, cu ocazia aniversarii a 32 de ani de la infiintare Muzeul National Cotroceni, spatiu de referinta in peisajul cultural si turistic romanesc, organizeaza, in luna iulie, o serie de manifestari dedicate aniversarii a 32 de ani de la infiintare.Infiintat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 478 din 10 iulie 1991, ca institutie de reprezentare si importanta nationala, fidel misiunii sale de promovare a patrimoniului si in semn de pretuire fata de publi ...