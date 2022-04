Vizita lui Rafila la Craiova – între politică și jumătăți de răspunsuri Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a facut vineri o vizita la Craiova. Acesta a mers in doua secții ale SCJU Craiova, in doua locații ale Spitalului Municipal Filantropia și la Centrul Oncologic Sfantul Nectarie, un spital privat. Așa cum era de așteptat, totul a fost impecabil la primirea ministrului. De la ora 11.00 pana la 13.30, a avut loc intregul periplu prin cele trei spitale, iar laudele au curs neincetat, mai ca te faceau sa crezi ca intreg sistemul sanitar din Craiova este fara cusur.Intr-adevar, secțiile vizitate de ministru sunt complet renovate. Insa, in afara de perindarea dupa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

