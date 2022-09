Vizita Faraonului la San Francisco pamflet de Grigore L. Culian Dupa ce a participat la Adunarea Generala a ONU de la New York (marți, 20 septembrie – trei ceasuri rele!), s-a intalnit cu reprezentanți ai Bancii Mondiale (banuiesc ca mai are nevoie de un imprumut „avantajos”, caci obrazul gros cu cheltuiala se ține!) și a participat la un dineu oferit de șeful de la Casa Alba (care, probabil, i-a dat instrucțiunile in plic), Faraonul și Ravașitoarea au plecat glonț spre San Francisco, unde chelnerul de serviciu, Andrei Muraru (poreclit “Tilica”), pus ambasador la Inalta Poarta pentru ca Faraonul sa aiba nu numai guvernul și premierul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

