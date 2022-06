Stiri pe aceeasi tema

- Cardinalul Leonardo Sandri, Prefect al Congregației pentru Bisericile Orientale va vizita Romania intre 2 si 5 iunie 2022, la aniversarea a trei ani de la vizita apostolica a Sfantului Parinte Papa Francisc in țara noastra. Inaltul Prelat va fi insoțit de Excelența Sa Miguel Maury Buendia, Nunțiu Apostolic…

- In data de 01.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 107.432 de persoane, dintre care 7.648 de cetateni ucraineni (in scadere cu 27,6% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.880 cetateni ucraineni (in…

- Ministrul federal al Dezvoltarii Economice si Cooperarii, Svenja Schulze, se va afla luni in Romania, informeaza Ambasada Republicii Federale Germania la Bucuresti. Programul include o vizita la Centrul Blue Dot pentru copiii si familiile refugiate din Ucraina, coordonat de UNICEF si parteneri locali,…

- Peste 16.000 de cetațeni ucraineni au intrat in Romania in ultimele 24 de ore, cifra in ușoara creștere fața de ziua precedenta. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat la noi in țara peste 7.200 de ucraineni, iar pe la cea cu Republica Moldova aproximativ 8.000. De la inceperea […] Articolul Peste 16.000…