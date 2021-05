Stiri pe aceeasi tema

- La invitația Asociației pentru Dezvoltarea Turismului in Județul Covasna, una dintre cele mai populare emisiuni radio de dimineața din țara, Matinalul Digi FM, ajunge in județul Covasna. Intre 17-21 mai, pentru difuzarea programului de dimineața, Centrul de Informare Turistica din Sfantu Gheorghe se…

- Natalia Angela Popovici, membra a Corului „Ecclesia” – Catedrala Ortodoxa din Sfantu Gheorghe, a fost desemnata cetatean de onoare al comunitatii romanesti din municipiu, informeaza Mesagerul de Covasna. Diploma ii va fi inmanata in cadrul unei ceremonii organizate in catedrala, in data de 23 aprilie,…

- Peste 30.500 de persoane au fost vaccinate anti-COVID-19 in centrele deschise in judetul Covasna, dintre care circa 11.300 cu ambele doze, iar alte aproape 1.300 de persoane se afla pe listele de asteptare, informeaza marti Institutia Prefectului. Potrivit conducerii institutiei, la nivelul judetului…

- Gruman Robert, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Covasna, actualmente om de afaceri, este de parere ca recenta lansare a colectei de bani in sprijinul primarului municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, care a fost amendat de catre Prefectura Covasna cu suma de 10.000 de lei pentru pavoazarea…

- Gruman Robert, fostul președinte al Consiliului Județean Covasna, actualmente om de afaceri, este de parere ca recenta lansare a colectei de bani in sprijinul primarului municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, care a fost amendat de catre Prefectura Covasna cu suma de 10.000 de lei pentru pavoazarea…

- Serviciul de Asistenta Juridica pentru Minoritati „Miko Imre”, infiintat de Uniunea Democrata Maghiara din Romania, a lansat o colecta de bani in sprijinul primarului municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, care, in urma cu cateva zile, a fost amendat de catre Prefectura Covasna cu suma de 10.000…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a fost amendat cu suma de 10.000 de lei de Prefectura Covasna pentru pavoazarea orasului cu steaguri, precum si cu cocarde rosu-alb-verde de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, sarbatorita pe 15 martie. Subprefectul judetului Covasna, Cosmin Boricean,…

- Prefectura Covasna va analiza respectarea legii in ceea ce priveste arborarea steagurilor rosu-alb-verde in spatiile publice cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, a declarat luni subprefectul Cosmin Boricean. Acesta a mentionat ca evenimentele restranse organizate in cinstea acestei zile s-au…