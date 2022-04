vivo lansează primul său smartphone pliabil, vivo X Fold vivo a lansat primul sau smartphone pliabil, vivo X Fold. Fiind primul produs vivo de acest fel, X Fold reprezinta interpretarea unui smartphone de ultima generație de catre vivo, prin explorarea unui nou format care iși propune sa aduca o experiența mai eficienta, convenabila și creativa. Lansarea a fost, de asemenea, o oportunitate pentru vivo pentru a introduce doua dispozitive noi in portofoliul sau, X Note și prima tableta vivo, vivo Pad. O viziune noua pentru un smartphone high-end vivo X Fold integreaza o serie de tehnologii de varf in industrie și depașește limitele prin reducerea semnificativa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

