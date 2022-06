VIVA LA VIDA! a fost despre frumusețea diversității Ediția de anul acesta a evenimentului VIVA! Party a avut loc in 2 iunie, la Clubul Diplomatic din București. Tema petrecerii a fost VIVA LA VIDA!, care descrie sentimentul de bucurie pe care il traim de la inceperea verii. Pentru ca, odata cu aceasta, s-au reluat și evenimentele care ne-au lipsit atat de mult, unde oamenii au din nou prilejul sa se intalneasca și sa petreaca impreuna momente speciale. In cadrul petrecerii, la care au luat parte o mulțime de, vedete, jurnaliști și parteneri ai revistei, brandul IQOS s-a remarcat prin mesajul transmis de culorile noului dispozitiv We Edition IQOS… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

