Viteza UCIDE! Acțiune de amploare a polițiștilor clujeni împotriva șoferilor VITEZOMANI Viteza ucide. Polițiștii clujeni au aplicat zeci de amenzi șoferilor vitezomani. În perioada 1 ianuarie – 1 martie, viteza a ocupat un loc important în ierarhia pincipalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave produse la nivelul judetului Cluj.



În acest context, efectivele de politie rutiera de pe raza întregului judet au desfasurat o actiune de amploare pentru combaterea nerespectarii regimului legal de viteza si reducerea numarului de accidente rutiere produse pe fondul nerespectarii acesteia.



Actiunea s-a desfasurat la data…

Sursa articol: monitorulcj.ro

