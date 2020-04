Vitamina care ar putea ajuta la tratarea coronavirusului Cercetatorii din Spania analizeaza acum vitamina D și efectele acesteia impotriva Covid-19. Astfel, vitamina D ar putea fi folosita de medici in tratarea coronavirusului. Aceasta vitamina, nutrient ce poate fi obținut pe cale naturala prin expunerea la soare, este considerata drept un posibil tratament și in cazul tuberculozei, potrivit Daily Mail . Cercetatorii spanioli susțin ca vitamina D este esențiala pentru intarirea sistemului imunitar, iar in prezent este analizata posibilitatea ca aceasta vitamina sa ajute organismul și in lupta cu alte infecții de natura respiratorie. Citește și: Video… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

