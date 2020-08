Stiri pe aceeasi tema

- Concertul Vita de Vie – live @ Awake Festival se vede, incepand de miercuri, pe platforma Overground Showroom. La Awake Festival in 2018, Vita de Vie a cantat simfonic „In Corzi”. Vita de Vie scoate un nou album pe vinyl in toamna - albumul „Acustic”, anunța MEDIAFAX.Filmul concertului a fost…

- Potrivit Variety, Disney va lansa „Mulan" pe 4 septembrie, la un pret special. Compania va face astfel un test pentru a determina cat de multi clienti vor vrea sa vizioneze lungmetrajul care era programat sa fie lansat exclusiv in salile de cinema. Spre deosebire de continutul disponibil pe Disney+,…

- Disney a renuntat sa lanseze „Mulan” in cinematografele din SUA si alte teritorii, iar filmul live-action va avea premiera online, in luna septembrie, pe platforma Disney+, potrivit news.ro.Potrivit Variety, Disney va lansa „Mulan” pe 4 septembrie, la un pret special. Compania va face astfel un test…

- La Awake Festival in 2018, Vița de Vie a susținut concertul simfonic „In Corzi” – o punere in scena impresionanta și o veritabila piatra de hotar pentru formație. Filmul concertului va fi proiectat in avanpremiera pe 4 august in cadrul TIFF, in incinta Muzeului de Arta din Cluj-Napoca, iar pe 5 august,…

- Trupa rock americana Metallica lanseaza miercuri materiale de pe albumul live „S&M2”, inregistrat anul trecut in timpul unor show-uri care au marcat 20 de ani de la aparitia discului simfonic „S&M”.Solistul James Hetfield si bateristul Lars Ulrich au anuntat marti, intr-un mesaj audio…

- Fundația Art Encounters lanseaza un program de mentorat online, CAMPart, dedicat studenților la arte și artiștilor la inceput de drum, care va avea loc in perioada 29 iunie – 25 iulie 2020. Programul a fost inițiat de Fundație cu scopul de a crea o platforma de actualitate, prin care artiștii pot impartași…

- Fara concerte in pub-uri, fara festivaluri sau alte evenimente in aer liber, artiștii au fost nevoiți sa gaseasca totuși soluții pentru a ramane alaturi de fanii lor chiar și in timpul pandemiei de Covid-19. Și au gasit. Online-ul s-a dovedit a fi la fel de frecventat de iubitorii de muzica buna, transformandu-se,…

- Industria evenimentelor a fost lovita de noul coronavirus inca dinainte sa fie impusa izolarea la domiciliu, sa fie oprite zborurile si sa fie instaurata starea de urgenta. Rand pe rand, conferinte de renume au ales sa anuleze sau sa isi reprogrameze editiile din 2020. In acest moment,…