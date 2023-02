Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri dimineata, o atentionare Cod galben de viscol și ninsori insemnate. Vantul va sufla cu peste 70 de km pe ora, viscolind zapada. Intervalul menționat este intre 1 și 3 februarie timp in care vor avea loc ninsori abundente. Meteorologii prognozeaza ninsori insemnate cantitativ in zona de munte, dar si vant puternic si cateva judete ale tarii. In intervalul menționat, la munte va ninge insemnat cantitativ in special in zona Carpaților Occidentali și in cea din jumatatea de nord a Carpaților Orientali. Precipitațiile sub forma de ninsoare vor…