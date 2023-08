Visa testează noi metode de plată a taxei de gaz Ethereum (analiză) Marea firma globala de procesare a tranzacțiilor Visa analizeaza modalitați de a facilita clienților plata taxelor de tranzacționare sau de "gaz" Ethereum. Firma are in vedere automatizarea procesului de plata a unor astfel de taxe in monede tradiționale, utilizand un card de credit sau de debit existent. Acest lucru ar putea parea un lucru minor, dar in prezent este o bariera semnificativa pentru mulți oameni in calea adoptarii atunci cand vine vorba de utilizarea criptoactivelor precum Ether ca forma de plata. In prezent, problema apare atunci cand rețeaua blockchain se intalnește cu infrastructura… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 31 iulie 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au efectuat verificari la o societate comerciala din Blaj și la punctul de lucru al acesteia, din Municipiul Sebeș. Polițiștii au identificat 177 de perechi de incalțaminte,…

- Cei trei judecatori de la Instanta suprema care i-au achitat pe fostii ofiteri de Securitate Marin Pirvulescu si Vasile Hodis, acuzati ca l-au torturat pe disidentul Gheorghe Ursu, isi apara decizia, sustinand ca "asa-zisele actiuni de reprimare si intimidare" folosite de Securitate sunt utilizate in…

- Razvan Burleanu a declarat, joi, ca presedintele FCSB, Valeriu Argaseaala, a fost prezent la sedinta Comitetului Executiv al FRF. El a mentionat ca institutional relatia dintre federatie si club functioneaza, in ciuda tensiunilor legate de afirmatii discriminatorii la adresa femeilor din arbitraj, facute…

- Continue reading Ministerul Educației, cu finanțare DG REFORM și asistența tehnica a OCDE, a organizat ateliere de lucru pentru a analiza impreuna cu actorii-cheie din sistemul educațional implementarea viziunii Romania Educata at Info real.

- Parcarile administrate de Municipalitate beneficiaza acum de „paznici” specializați: doua mașini echipate cu un program dedicat care se vor asigura ca șoferii și-au respectat obligațiile de plata. In cadrul unei conferințe de presa susținute joi, edilul a precizat ca aceste doua mașini reprezinta inceputul…

- Daca pana acum ai accesat cel puțin un site de jocuri de noroc ai observat ca cea mai larga oferta de jocuri este la secțiunea Sloturi. Pacanelele (denumirea sub care mai sunt cunoscute sloturile in Romania) sunt foarte numeroase și in cazinourile fizice, nu doar in cele virtuale. De ce se intampla…

- O societate comerciala poate deveni platitoare de TVA (taxa pe valoare adaugata) daca are o cifra de afaceri ce depașește un anumit plafon dar și in cazul in care este sub acel nivel, daca iși exprima opțiunea. In funcție de domeniu, taxa are valori diferite. Nivelul care constituie plafonul pentru…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a transmis, miercuri, o scrisoare deschisa presedintei Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, in care si-a exprimat regretul ca nu a fost prezent la intoarcerea delegatiei Romaniei de la Campionatele Europene de canotaj din Slovenia, dar a subliniat ca acest…