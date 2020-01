Stiri pe aceeasi tema

- Sunt vizate coronavirusurile animalewlor Pasageri din China au fost examinați pentru depistarea unui virus mortal pe trei aeroporturi importante din SUA Pasagerii companiei aeriene care calatoresc in SUA din orașul chinez Wuhan cuprins de izbucnirea unui nou virus mortal asemanator cu pneumonia, sunt…

- Numarul persoanelor deja infectate de virusul misterios care a aparut in China este mult mai mare decat arata cifrele oficiale, sustin oamenii de stiinta, citati de BBC. Patruzeci si unu de cazuri ale noului virus au fost confirmate de laborator, însa expertii din Marea Britanie estimeaza…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca noul coronavirus din China ar putea sa se raspandeasca in intreaga lume, informeaza Reuters. Acesta este motivul pentru care spitalele au fost avertizate sa fie pregatite in eventualitatea unui asemenea scenariu. Potrivit Mariei Van Kerkhove, directorul…

- O turista care a ajuns in Thailanda a devenit prima persoana din afara Chinei diagnosticata cu noul virus, de tip pneumonie, care a infectat deja zeci de oameni. Femeia a fost pusa in carantina dupa aterizarea la Bangkok. Femeia este din Wuhan, estul Chinei, unde focarul a fost depistat in decembrie.O…

- Maladia a aparut luna trecuta in marele oraș Wuhan (11 milioane de locuitori) și a starnit temeri de o noua resurgența a SARS, care a ucis peste 600 de persoane in China continentala și in Hong Kong intre 2002 și 2003.Este vorba de un coronavirus din familia SARS, care conține un mare numar…

