- Au fost luate masuri fara precedent in orasul chinezesc Wuhan, acolo unde, va reamintim, a fost depistat, prima oara, un nou virus periculos si care, va spuneam si ieri, s-a raspandit in mai multe tari din Asia si chiar in Statele Unite.

- Calatoriile reprezinta pentru multa lume o pasiune de nestapanit, care arde neincetat. Foarte multe persoane considera vacanțele un hobby pe care trebuie sa-l practice ori de cate ori au ocazia.Daca te numeri printre persoanele care iubesc sa calatoreasca, sa viziteze tot felul de locuri fascinante,…

- Prim-ministrul chinez Li Keqiang s-a intalnit cu sefa guvernului regional din Hong Kong, Carrie Lam, luni la Beijing, declarand ca hub-ul financiar asiatic nu a iesit inca din "dilema" sa in timp ce economia orasului se confrunta cu o situatie dificila fara precedent, relateaza Reuters, potrivit…

- China a anuntat luni suspendarea imediata a escalelor de recuperare pentru navele de razboi americane in Hong Kong si sanctiuni impotriva mai multor organizatii neguvernamentale americane, informeaza France Presse, potrivit Agerpres.Aceste sanctiuni au fost luate ca raspuns la adoptarea de…

- Se spune ca atunci cand lucrurile merg bine, e indicat sa calatoresti pentru a le sarbatori, iar atunci cand merg rau, trebuie sa calatoresti pentru a trece peste ce s-a intamplat. Urmand aceasta filosofie, o companie din Hong Kong a lansat o aplicatie...

- Guvernul chinez a dat asigurari luni ca va continua sa o sprijine ''puternic'' pe sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, in pofida victoriei opozitiei pro-democratie la alegerile locale de duminica, relateaza AFP. ''Guvernul central chinez o sustine cu fermitate pe sefa…

- Un barbat de 70 de ani a murit in timpul protestelor din Hong Kong, dupa ce a fost lovit in cap de un obiect in timpul ciocnirilor dintre manifestanți și forțele de ordine, noteaza BBC. Este a doua moarte din timpul manifestațiilor dramatice care au cuprins țara in ultimele luni. Barbatul, un angajat…

- Este a patra plenara a CC dupa congresul din 2017 al partidului, care a inaugurat cel de-al doilea mandat al presedintelui Chinei, Xi Jinping, si a eliminat limitarea duratei mandatului presedintelui, scrie Agerpres. Reuniunea cu usile inchise se va incheia joi, cand se asteapta ca agentia…