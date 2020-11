Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, miercuri seara, memorandumul prin care va acorda, in urmatorii ani, un ajutor de peste 1,3 miliarde de euro Complexului Energetic Oltenia in vederea restructurarii. "Am aprobat astazi in sedinta de guvern Memorandumul pentru Compania Energetica Oltenia, memorandum prin…

- O scrisoare deschisa a fost transmisa de 50 de personalitati din mediul academic, universitar si din societatea civila catre viitorii deputati si senatori, potrivit contributors. ro. „Cine ne apara pe noi, alegatorii de urmatoarea Ordonanta 13?”, intreaba semnatarii scrisorii care propus si cinci…

- "M-am bucurat sa vad ca in echipa guvernamentala exista sprijin si toata disponibilitatea in a acorda ceea ce putine tari europene au facut, pana la urma - multe au anuntat ca o vor face, dar pana la urma nu au facut-o - si anume acordarea de sprijin in valoare de 2.500 de RON pentru fiecare telesalariat,…

- ”PNL va prezenta o viziune asupra bugetului si de anul viitor si asupra anilor urmatori pana in 2024, odata cu programul de guvernare. Noi vom prezenta pentru romani viziunea noastra pentru dezvoltarea Romaniei, care include bineinteles si o politica bugetara. Da, trebuie sa observ faptul ca socialistii…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a dat din nou asigurari marti ca nu vor exista cresteri de taxe anul viitor, solutia autoritatilor fiind taxe mai mici si mai putine, pe care sa le poata plati toata lumea. ”PNL va prezenta o viziune asupra bugetului si de anul viitor si asupra anilor urmatori…

- Guvernul a aprobat joi, prin Ordonanța de Urgența, acordul de împrumut între Uniunea Europeana, în calitate de Creditor și România, în calitate de împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 EUR, semnat la București, la 8 octombrie 2020 și la Bruxelles, la 19 octombrie…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a afirmat, luni, ca ”mare parte din vina pentru ceea ce vedem azi in Romania o are PSD”. ”Azi sunt aici pentru a trage un semnal de alarma, pentru ca urmeaza evaluari ale ratingului de tara de la cele trei companii. (...) Pana acum PSD a venit cu declaratii…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, la Arad, ca Romania va avea nevoie de o perioada de stabilitate politica dupa alegerile parlamentare, pe care Uniunea este pregatita sa o asigure daca va depinde de ea, aratand ca o majoritate de centru-dreapta ar fi de preferat.