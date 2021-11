Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al Nuclearelectrica, Cosmin Ghita, si presedintele si directorul general al NuScale Power, John Hopkins, au semnat joi, la Glasgow, documentele oficiale ale acordului pe baza carora cele doua companii vor coopera pentru constructia unui reactor nuclear modular de mici dimensiuni…

- In Glasgow on Thursday, Romania's national nuclear corporation Nuclearelectrica CEO Cosmin Ghita and NuScale Power President and CEO John Hopkins signed the official documents related to a teaming agreement under which the two companies will work together to build a small modular reactor (SMR) in…

- Colaborarea dintre NuScale Power si Nuclearelectrica pentru realizarea in Romania a unei centrale bazate pe reactoare modulare mici va fi prezentata joi, intr-o conferinta de presa, de oficiali romani si americani si reprezentanti ai celor doua companii. La evenimentul organizat online va…

- Faptul ca SUA va construi in Romania prima centrala nucleara cu reactoare modulare de mici dimensiuni este deja certitudine. Tehnologia SMR este una noua, care are ca scop generarea energiei electrice. Nu in ultimul rand, un astfel de SMR alimenteaza submarinele nucleare și misiunile pe Marte. La semnarea…

- Greenpeace dezaproba proiectul nuclear "experimental" România-SUA si subliniaza ca România "ar urma sa devina un cobai pentru tehnologii nucleare insuficient testate", conform unui comunicat al organizatiei citat de Agerpres. "Presedintele Klaus Iohannis continua,…

- Statele Unite și Romania vor coopera pentru realizarea unei centrale bazata pe mici reactoare nucleare modulare (SMR), iar planurile includ construirea a șase astfel de unitați in țara noastra, potrivit unui comunicat al Casei Albe.Romania vrea sa devina hub regional de producție și operare in domeniul…

- Mobilizarea de santier pentru realizarea unitatilor 3 si 4 de la Cernavoda, care vor dubla capacitatea nucleara a Romaniei, va avea loc in 2024. Startul licitatiilor si al primelor lucrari pentru megainvestitia care va genera 9.000 de locuri de munca se da in toamna acestui an, informeaza Mediafax.…