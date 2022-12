Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR, George Simion, a reusit sa deturneze conferinta de presa anuntata de ministrul Virgil Popescu. Liderul AUR a preluat microfonul si a stat minute in sir la usa ministrului, in vreme ce acesta s-a baricadat in birou si a refuzat sa iasa pana cand Simion nu a

- Ministrul PNL al Energiei, Virgil Popescu, a declarat luni, 5 decembrie, la conferința de presa organizata dupa ce George Simion a parasit sediul Ministerului Energiei, ca liderul AUR este „o trompeta a lui Putin” și ca acesta a venit special ca sa impiedice conferința de presa organizata pe tema embargoului…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, n-a mai venit la conferința de presa pe care o anunțase la sediul ministerului, pentru ca acolo il aștepta deputatul George Simion, liderul AUR. UPDATE 13,20 Liderul AUR, George Simion, a ieșit din sediul Ministerului Energiei. El s-a oprit la poarta, in exteriorul…

