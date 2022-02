Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei va veni in Guvern, in viitorul apropiat, cu o Ordonanta de Urgenta pentru a debloca investitia de la centrala Iernut, a anuntat, miercuri, pe Facebook, ministrul de resort, Virgil Popescu, potrivit Agerpres. "Voi veni in viitorul apropiat, in Guvern, cu un proiect de Ordonanta…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat ca o explicație pentru explozia facturilor la energie este neaplicarea legii de catre unii furnizori. Ministrul a subliniat ca romanii chiar au avut facturi mari și ca spera ca nu o sa se mai intample ceea ce s-a intamplat. „Cu adevarat romanii au avut…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a informat Comisia Europeana asupra planurilor autoritatilor romane de a adopta masuri suplimentare pe termen scurt pentru a creste intensitatea sprijinului acordat consumatorilor finali, informeaza AGERPRES . „Am informat Comisia Europeana asupra planurilor autoritatilor…

- „Explozia facturilor la energie este cauzata de masurile gresite luate de PSD si PNL, prin reprezentantii lor in Parlament, ANRE si Ministerul Energiei. Ar trebui demisi de la cap la coada, in frunte cu ministrul Energiei, Virgil Popescu.Statul trebuie sa isi asume fara ezitare situatia in care se gasesc…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vorbit, miercuri seara despre cum se aplica legea pentru compensarea facturilor și plafonarea prețurilor la energie. Acesta a spus ca nu este mulțumit de furnizori, avand in vedere reclamațiile oamenilor privind facturile mari. In acest sens, ANPC va demara un control…

- Nuclearelectrica a semnat cu societatea Enel Energie un contract de vanzare energie electrica angro, in valoare de 902,223 milioane lei, conform unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti. Contractul a fost incheiat pe Piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica – modalitatea…

- Peste 130 milioane de euro au fost alocate marilor consumatori de energie, a anunțat miercuri, 8 decembrie, Ministerul Energiei.Ministrul de resort, Virgil Popescu, da asigurari ca vom trece iarna cu bine."Peste 130 milioane de euro au fost alocate marilor consumatori de energie. Ajutoarele…

- ”De la 1 ianuarie, 5,5 milioane de romani vor avea o explozie a pretului la energie electrica din cauza incompetentei ministerului Energiei si a ANRE. In conditiile in care pretul la energie este plafonat si compensat pana la data de 31 martie 2022, asta inseamna ca romanii nu vor resimti imediat…