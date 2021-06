Lucrurile au inceput sa se redreseze in sistemul energetic natural, iar Romania devine din nou exportator net de energie, a declarat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu, mentionand ca numai in luna iunie s-au exportat 578.000 de megawati. "Suntem cu plus export 135.000 de MW astazi, la ora asta, pe total an. In ultimele doua luni s-a exportat masiv - 578.000 de megawati s-au exportat in luna iunie. In Romania lucrurile au inceput sa se redreseze in sistemul energetic natural. Devenim din nou exportatori neti de energie - asta s-a intamplat pe Guvernul liberal si pe Guvernul de alianta PNL,…