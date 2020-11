Virgil Popescu: Avem deja surplus de gaze în România Companiile românești au ajuns sa exporte gaze în afara României și sa devina jucatori pe aceasta piața, a declarat miercuri Virgil Popescu, ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri. Acesta spune ca "avem deja surplus de gaze în România" și ca ar trebui prelucrat în țara, de exemplu în industria petrochimica.



Ministrul a mai spus ca în urma cu un an, prețul gazului era 104 lei/MWh, iar astazi, a ajuns pe bursa, la 61-65 lei/MWh. Potrivit ministrului, liberalizarea a influențat reducerea prețului la gaze.



