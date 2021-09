“In Romania, piata energiei este robusta, si la energie, si la gaze; am tot vazut tot felul de discutii ca vom ramane fara gaze la iarna, am tot vazut in spatiul public… infirm categoric asa ceva. Am vazut ca nu exista stocuri… eu nu stiu unde au vazut colegii mei din zona de energie ca nu exista stocuri, in conditiile in care in Romania, in momentul de fata, astazi avem capacitatile de stocare la 70% din capacitatea maxima”, a precizat Virgil Popescu, miercuri, la briefingul de dupa sedinta de Guvern. El a adaugat ca la fel era si anul trecut. Potrivit ministrului, “cand am avut capacitate maxima,…