Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, s-a intalnit, vineri, in SUA, cu reprezentanti ai Biroului pentru Resurse Energetice si au analizat impactul razboiului din Ucraina asupra pietelor de energie. ”In cadrul discutiei pe care am avut-o astazi cu Geoffrey R. Pyatt, secretar adjunct al Biroului pentru…

- ”In cadrul discutiei pe care am avut-o astazi cu Geoffrey R. Pyatt, secretar adjunct al Biroului pentru resurse energetice, de la Departamentul de Stat al SUA, am analizat ultimele evolutii cu privire la situatia aprovizionarii cu energie a Ucrainei si Republicii Moldova si cum sunt afectate in continuare…

- ”Astazi am participat la ceremonia de semnare a contractului prin care Agentia SUA pentru Comert si Dezvoltare (USTDA) acorda un grant de 14 milioane de dolari catre RoPower Nuclear SA (RoPower), compania de proiect pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici recent infiintata de Nuclearelectrica…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu anunta ca a avut o intalnire de lucru foarte buna cu David Turk, secretar adjunct pentru Energie din Statele Unite, el precizand ca oficialul american a transmis ca DOE (Department of Energy) analizeaza posibilitatea implicarii in finantarea constructiei reactoarelor…

- „Am avut o intalnire de lucru foarte buna cu David Turk - Secretar adjunct pentru Energie din Statele Unite - pentru a discuta despre stadiul proiectelor prevazute in Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in legatura cu proiectele nuclearo-energetice…

- ”Am avut o intalnire de lucru foarte buna cu David Turk – Secretar adjunct pentru Energie din Statele Unite – pentru a discuta despre stadiul proiectelor prevazute in Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in legatura cu proiectele nuclearo-energetice…

- Department of Energy (DOE) analizeaza posibilitatea implicarii in finantarea constructiei reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda, a transmis secretarul adjunct pentru Energie din Statele Unite, David Turk, intr-o intalnire pe care a avut-o cu ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Oficialul american a transmis…

- „Astazi atat in sedinta de Guvern, cat si la Podcastul moderat de Ionut Cristache am anuntat ca reglementatorul american, Comisia de Reglementare Nucleara (NRC) din SUA, va emite certificatul final pentru reactoarele mici modulare ale NuScale. Aceasta certificare inseamna ca NRC a stabilit ca proiectarea…