Stiri pe aceeasi tema

- “Te rog, te rog mult, mai poți scrie inca o data despre Andrei?! Data trecuta cand ați publicat articolul in REPLICA, intr-o singura zi s-au adunat 3.500 de lei. Merge foarte greu și, pana in iunie trebuie sa adun 40.000 de euro! Pana acum am strans 60.000 de lei. Domnul Vlad Placinta, de la “Salveaza…

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara,implementeaza un nou protocol pentru vindecarea pacienților. Acesta a vindecat cei mai multi bolnavi de coronavirus din Romania și știe cum sa cționeze corect.

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, acolo unde mai mulți pacienți infectați cu noul coronavirus s-au vindecat, le recomanda romanilor sa poarte maști in spații inchise.

- Medicul Virgil Musta, sef de sectie la Spitalul de Boli Infectioase 'Victor Babes' din Timisoara, a declarat marți la Digi24 ca din experiența internarilor de pana acum a pacienților cu COVID-19, cei mai afectați de noul coronavirus au fost pacienții cu diabet.„Avem multi pacienti cu diabet…

- Doctorul Virgil Musta este in prima linie a luptei cu coronavirusul, de cand primul pacient suspect a fost dus la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. A vindecat zeci de pacienți și continua sa o faca, alaturi de medicii de la spitalul in care profeseaza. Le-a vorbit oamenilor in…

- Cei doi sunt internați in Spitalul de boli infecțioase din Timișoara. „Dupa cele mai lungi zile din viața mea si a Laurei a venit si vestea cea mare... The post Și primarul Devei și fiica acestuia, teste negative la coronavirus. Cei doi sunt internați in Spitalul de boli infecțioase din Timișoara appeared…

- Teoriile conform carora cei care sunt infectați cu coronavirus dezvolta anticorpi și nu se mai imbolnanesc sunt doar parțial adevarate. Medicul Virgil Musta de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, de unde s-au externat cei mai mulți bolnavi, spune ca nu toți cei care iau virsul și se vindeca devin…

- Bebelușul de 7 luni și cei doi adulți din Italia, internați luni, 24 februarie, in carantina la Spitalul de Boli infecțioase din Alba Iulia nu au coronavirus. Marți, 25 februarie, DSP Alba a facut publice rezultatele analizelor care au fost efectuate la Timișoara la Institutul Victor Babeș. Rezultatele…