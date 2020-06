Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Musta, medic si purtator de cuvant al spitalului ”Victor Babes” din Timisoara sustine ca al doilea val al pandemiei este deja prezent in anumite zone, Brasov si Bucuresti inregistrand un numar alarmant de cazuri, ceea ce ar putea duce la o posibila relaxare cu mai multe restrictii.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Daca statisticile oficiale mint, ei bine atunci mint și eu. Dar care ar fi interesul? De ce ne-ar comunica zi de zi Guvernul Orban vești alarmante privind revenirea pandemiei la cote maxime? De ce ne-ar spune zi de zi ca mor intre 7 și 10 persoane? De ce Organizația Mondiala…

- Statele de pe continentul american au depasit in ultimele ore Europa in ceea ce priveste numarul de imbolnaviri de COVID-19, cu 1,74 milioane de cazuri fata de 1,73 de milioane raportate pe vechiul continent, potrivit statisticilor realizate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza marti…

- Specialistii il folosesc pentru pacientii aflati in stare critica Vești bune pentru romani! Medicamentul care trateaza cu succes bolnavii de COVID-19 din Statele Unite ale Americii este disponibil acum și in Romania. Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș”, din Timișoara, a primit deja primele doze.…

- Remdesivirul e medicamentul in care isi pun acum speranta medici din intreaga lume, care trateaza pacienti cu COVID-19. Remdesivir și plasma sunt folosite și in Capitala noastra. Medicii i-au administrat un tratament cu plasma unui bolnav de Covid-19 internat la secția de Terapie Intensiva a Institutului…

- Remdesivirul e medicamentul in care isi pun acum speranta medici din intreaga lume, care trateaza pacienti cu COVID-19. Dupa o serie de studii clinice, care i-au dovedit eficienta in SUA, tratamentul a ajuns si in Romania. Cateva doze sunt la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara. In prima faza,…

- Pare un scenariu dintr-un film de comedie, dar nu e. Organizația Mondiala a Sanatații considera, mai nou, ca modelul aplicat de Suedia, care a refuzat sa iși puna pe butuci economia din cauza epidemiei de coronavirus este cel mai idicat. Din pacate, concluzia OMS vine dupa ce majoritatea țarilor…

- „Suceava are 2.000 din cele 8.000 de cazuri confirmate. Suceava a schimbat o optica in abordare. Suceava ințelege un pic cam greu ce se intampla la danșii. In acest moment, avem inca șase județe care au peste 300 sau sunt la 300 de infectați: Arad, Timișoara, Hunedoara, Neamț, Botoșani și, la 299…