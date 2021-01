Medicul Virgil Musta susține ca vaccinul impotriva Covid-19 poate fi facut de majoritatea persoanelor, dar serul nu este recomandat persoanelor cu reactie alergica severa la componentele vaccinului, in special la polietilen glicol. Contraindicatiile relative sunt pentru persoanele care au in antecedente reactii alergice severe, pentru cei care urmeaza un tratament anticoagulant sau au febra. ”Contraindicatii relative prezinta cei care au in antecedente soc anafilactic sau reactii alergice severe sau care la prima doza au prezentat o reactie alergica, este recomandabil sa se ia legatura cu medicul…