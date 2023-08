Viral pe Tik Tok. „Arnold de la țară”. A dat sala de antrenamente pe căruța din curte VIDEO Pe imagini se vede cum tanarul, care iși spune „Arnold de la țara”, se antreneaza ca sa faca mușchi nu la aparate de forța, ci tragand cu cateva funii o caruța.Galațeanul repeta apoi exercițiile de forța și cu o mașina. Pentru ca ii place boxul, tanarul a improvizat cu imaginație și un sac de box din mai multe franghii și cauciucuri.Una din postarile sale are peste 3,4 milioane de viualizari, iar cei care le urmaresc il felicita pentru imaginație, dar și pentru voința și determinarea de care da dovada.„Nicio scuza. Omu’ face cu ce are! Respect frate”; „Esti forta mondiala”; „Felicitari! Te apreciez… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pe DJ 750 B, care face legatura intre comunele Vadu Moților și Poiana Vadului, am finalizat turnarea covorului asfaltic in lungime de 8 km. Anul acesta s-au turnat 3,5 km, asfel incat toata lungimea de drum județean este complet asfaltata. Mulțumesc celor doi colegi primari, Nicolae Lazea și Toader…

- Un videoclip cu comandantul unei aeronave American Airlines care transmite un mesaj pasagerilor a devenit viral, dupa ce discursul sau a fost postat pe Instagram saptamana trecuta, relateaza Insider.

- Nadia Comaneci a fost criticata pe rețelele de socializare dupa ce a postat o fotografie cu Dylan, baiatul ei și al lui Bart Conner. Multe comentarii de apreciere a atras postarea marii noastre campioane la gimnastica, dar și unele negative. Pe Facebook, acolo unde are sute de mii de fani din intreaga…

- Luni noaptea, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmis ca razboinicii lor au avansat in toate directiile, iar aceasta este o zi fericita. ”Astazi – frontul. Regiunea Donețk, Zaporizhzhia. Razboinicii nostri, pozitiile noastre de front, zonele de operatiuni active pe front. Astazi, razboinicii…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmis luni noaptea ca razboinicii lor au avansat in toate directiile, iar aceasta este o zi fericita. "Astazi - frontul. Regiunea Donetsk, Zaporizhzhia. Razboinicii nostri, pozitiile noastre de front, zonele de operatiuni active pe front. Astazi, razboinicii…

- Surpriza uriașa pentru un mecanic care a ridicat pe rampa mașina unui client.El se aștepta sa gaseasca diferite defecțiuni și probleme, insa ceea ce a urmat nu facea parte din scenariu, scrie ro-viral.video .Imaginile au devenit rapid viral pe internet și le puteți vedea și voi mai jos in articol:

- Ediția de vineri seara, 2 iunie, Bravo, ai stil!, a venit cu schimbari și dubla eliminare, spre surprinderea concurentelor. Ilinca Vandici a luat pe toata lumea prin surprindere, juriu, concurente, fanii acestora și telespectatorii emisiunii, cu un anunț ce a schimbat imaginea de ansamblu a show-ului.Dupa…

- Decizia CNA a fost suspendata in instanța! Le mulțumesc magistraților care au ințeles ca Realitatea Plus nu face agenda nimanui, ci doar pe cea a romanilor. Aceasta zi este una care in intarește speranța ca țara se poate face bine, ca vom reuși sa invingem corupții, tradatorii, ca vom elimina capușele…