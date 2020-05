Stiri pe aceeasi tema

- Prezent in emisiunea iUmor, varianta de acasa, pe Zoom, Mihai Bendeac a declarat ca atat el, cat și toata familia, a fost depistata pozitiv cu SARS-COV-2. Acesta a spus ca a luat virusul de la preotul care a oficiat inmormantarea bunicului sau și ca simptomele au fost unele severe: dureri musculare,…

- Un numar de sase angajati ai Societatii de Transport Bucuresti au fost depistati pozitiv la testul cu COVID 19, incepand cu data de 11 martie pana in prezent, iar dintre acestia unul este deja vindecat si se afla in izolare, informeaza STB printr-un comunicat remis AGERPRES. "STB SA precizeaza ca, in…

- Un angajat al Penitenciarului Bucuresti-Jilava a fost confirmat pozitiv, marti, la testul efectuat pentru SARS-CoV-2, potrivit unui comunicat transmis de Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP).

- Germania va efectua primele testari la scara larga pentru depistarea anticorpilor de coronavirus, in efortul de a ajuta expertii sa evalueze ratele de infectare si sa monitorizeze mai eficient propagarea...

- Marea Britanie se concentreaza pe doua tipuri de teste impotriva coronavirusului, a anuntat miercuri consilierul stiintific sef al guvernului de la Londra, Patrick Vallance, potrivit Reuters. Patrick Vallance a precizat ca un test este pentru depistarea coronavirusului, iar al doilea va…