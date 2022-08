Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Finlandei, Sanna Marin, a fost supusa vineri unui test pentru depistarea drogurilor, dupa aparitia unor imagini care o surprind la o petrecere, pe fondul presiunilor pentru a demisiona. Sanna Marin a declarat ca a acceptat sa fie supusa unui test pentru depistarea drogurilor, sustinand ca…

- Premierul Finlandei, Sanna Marin, in varsta de 36 de ani, a fost filmata in timp ce petrecea, dansa și consuma alcool cu prietenii, printre care personalitați din țara, precum un parlamentar și o prezentatoare de știri, transmite Politico, care citeaza un articol de miercuri al ziarului Iltalehti. Sanna…

- Sanna Marin, in varsta de 36 de ani, a preluat funcția de șef al guvernului de coaliție din Finlanda in urma cu 3 ani, devenind cel mai tanar premier care a condus țara. Și nu oricum. Se afla la conducere intr-un moment de criza ca urmare a razboiului declanșat de Rusia in Ucraina, razboi ce a determinat…

- Liderii Estoniei și Finlandei fac apel la țarile membre UE sa nu mai acorde vize turistice pentru cetațenii ruși, susținand ca aceștia nu ar trebui sa-și poata petrece vacanțele in Europa in timp ce țara lor poarta un razboi in Ucraina, relateaza AP și Financial Times . ”Nu mai eliberați vize turistice…

- Presedintele Vladimir Putin sustine ca Rusia va raspunde daca NATO va desfasura trupe si infrastructura militara in Finlanda si Suedia, dupa ce acestea se vor alatura aliantei militare conduse de SUA. „Cu Suedia si Finlanda, nu avem problemele pe care le avem cu Ucraina. Vor sa adere la NATO, mult succes.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va intalni marti la Madrid cu omologul sau finlandez Sauli Niinisto si cu premierul suedez Magdalena Andersson pentru a discuta despre candidaturile Suediei si Finlandei la NATO, blocate de Ankara, a anuntat presedintia de la Helsinki pe Twitter, potrivit AFP.