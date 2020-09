Stiri pe aceeasi tema

- Au fost totuși cațiva norocoși din lumea muzicala care au au incasat sume importante in perioada de izolare in care, televiziunea și internetul au devenit principala legatura cu societatea. Numarați pe degete, printre cei mai influenți soliști pe Facebook, YouTube ori Instagram care n-au fost nevoiți…

- Ariana Grande este prima femeie care are 200 de milioane de followers pe Instagram, scrie Mediafax.ro. Artista in varsta de 27 de ani face perfomanta si pe retelele de socializare, nu doar in muzica. Ariana este iubita de fanii din intreaga lume care ii urmaresc activitatea si story-urile postate pe…

- Nici prin cap nu i-a trecut lui Dorian Popa ca propriul lui caine ii va face concurența la capitolul celebritate. Cațelul le-a suflat primul loc lui Jador și Dani Mocanu. Piesa despre cainele lui Dorian Popa este numarul 1 pe youtube In luna mai cand inca iși amenaja vila din Domnești, Dorian Popa nu…

- A-Mill este numele unui artist din Romania, in varsta de 19 ani, care s-a remarcat in luna martie printr-o voce grava și un feature Connect-R pentru piesa ”N-ai fost acolo”. Am fost curioși sa aflam mai multe despre noua voce din muzica romaneasca și așa am aflat ca numele A-Mill este legat de un plan...…

- El este bucureșteanul care a caștigat peste doua milioane de lei la pariuri, dupa ce, in 2019, mai caștigase 1,2 milioane de lei. La nici un an și jumatate dupa ce a caștigat la Superbet o suma de ordinul sutelor de mii de euro, care il propulsa pe locul doi in topul celor mai mari caștiguri din istoria…

- Romania a exportat, in primele patru luni din 2020, cereale in suma de 988,7 milioane de euro, cu 38,8% mai mult comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza Agerpres.Citește și: Dezastrul din invațamantul…

- Mircea Badea l-a atacat foarte dur pe Dorian Popa. Prezentatorul de televiziune nu s-a sfiit sa-l ironizeze și sa-l acuze in mod indirect de creșterea numarului de cazuri de coronavirus din Romania. Mircea Badea l-a criticat pe Dorian Popa dupa ce, in mediul online, a aparut o filmare ie in care Dorian…