- La scurt timp dupa ce Margherita de la Clejani a ajuns pe prima pagina a ziarelor de scandal, ca urmare a accidentului pe care l-a produs dupa ce a consumat substanțe psihoactive, mama vedetei, Viorica de la Clejani, a trasmis un mesaj dur fanilor!

