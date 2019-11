Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat joi ca a spus initial ca evenimentele din 10 august 2018 seamana cu o lovitura de stat, avand in vedere faptul ca s-a incercat intrarea in Palatul Victoria, dar a vazut pe urma ca nu a fost o lovitura de stat. "Cred ca entitatile…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat joi seara ca a spus inițial ca 10 august 2018 a semanat cu o lovitura de stat, dar a vazut pe urma ca nu a fost așa. „Am vazut acum ca nu a fost o lovitura de stat“, a spus ea intr-o conferința de presa, potrivit digi24.ro Viorica Dancila a fost intrebata…

- Viorica Dancila spune, intrebata la Timișoara de ce nu se descurca in limba engleza, ca suntem in Romania și trebuie sa fim mandri ca suntem romani.Intrebata vineri, intr-o conferința de presa la Timișoara, de ce nu se descurca in limba engleza, Dancila a raspuns: „Legat de limba engleza,…

- Intrebata despre afirmațiile lui Paul Stanescu privind investirea Cabinetului Orban, Gabriela Firea a raspuns ca orice țara are nevoie de un guvern stabil. „Categoric orice țara, inclusiv Romania are nevoie de un guvern, are nevoie de un guvern stabil. Romania a avut un guvern stabil și performant,…

- Viorica Dancila a declarat ca, in cazul in care ajunge președinte al Romaniei va avea o relație instituționala cu serviciile de informații. Liderul PSD a precizat ca modificarea legilor de funcționare a serviciilor trebuie facuta in Parlament, cu mare atenție, dupa o dezbatere, anunța MEDIAFAX.Chestionata,…

- Premierul Viorica Dancila a spus marti dupa-masa, inainte de CEx, ca nu se va discuta despre comisarul european. ”Credeti ca trebuie sa avem numai un singur punct pe ordinea de zi? Este foarte important pentru noi comisarul european, dar vreau sa am prima data o discutie cu doamna presedinte…

- „N-am avut inca optiunea creata in Comitetul Executiv National, vom vedea, vom avea o discutie. Trebuie sa ne uitam si la portofoliu, sa ne uitam si la sustinerea colegilor. Vorbim de Transporturi si mobilitate militara, deci un portofoliu foarte important. Vedem ce vom hotari in cadrul Comitetului…

- "Memorandumul privind propunerea de rechemare a dlui ambasador George Maior a fost trimis spre avizare prim-ministrului, prin posta speciala, la data de 8 mai 2019, asa cum rezulta din documentul de expeditie, urmand ca dupa avizarea de catre dna prim-ministru sa fie trimis presedintelui Romaniei.…