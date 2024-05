Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Chivu (43 de ani) a ramas liber de contract dupa ce s-a desparțit de Inter Primavera. El vrea sa fie principal la o echipa de seniori și ar fi pe lista lui Cagliari, din Serie A. Aventura lui Chivu in academia lui Inter s-a terminat, dupa 6 ani in care a lucrat cu copii și juniori. Antrenorul…

- Echipa italiana Cagliari a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 2-3, cu formatia AC Fiorentina, in ultima etapa din Serie A. Oaspetii au marcat din penalti in minutul 90+11. A fost si ultimul meci ca antrenor al lui Claudio Ranieri, tehnicianul lui Cagliari. Anul trecut Claudio Ranieri a promovat…

- Cagliari a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 2-3, cu Fiorentina, in ultima etapa din Serie A. Oaspetii au marcat din penalty, in minutul 90+11, golul victoriei. A fost si ultimul meci ca antrenor al lui Claudio Ranieri, tehnicianul lui Cagliari. Anul trecut Claudio Ranieri a promovat cu Cagliari…

- Echipa italiana Cagliari a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 2-3, cu formatia AC Fiorentina, in ultima etapa din Serie A. Oaspetii au marcat din penalti in minutul 90+11. A fost si ultimul meci ca antrenor al lui Claudio Ranieri, tehnicianul lui Cagliari, scrie news.ro.

- Antrenorul Claudio Ranieri (72 de ani) se va retrage la finalul acestui sezon. Dupa ce a reușit sa o salveze pe Cagliari de la retrogradare cu o etapa inainte de finalul sezonului din Serie A, Ranieri a anunțat ca acesta a fost ultimul sau sezon ca antrenor, dupa o cariera glorioasa, in care a caștigat…

- Razvan Lucescu și PAOK au caștigat titlul in Grecia! Fanii nu au fost prezenți la meciul din deplasare cu Aris, caștigat cu 2-1, din motive de securitate, ținand cont de rivalitatea dintre cele doua echipe și au sarbatorit la Salonic performanța uluitoare. E petrecere la Salonic dupa ce PAOK a caștigat…

- Dennis Man (25 de ani), aripa celor de la Parma, este dorit in Serie A de catre cei de la Napoli. Campionii din sezonul trecut il urmaresc pe roman și ar fi dispuși sa plateasca aproximativ 10 milioane pentru transfer. Dennis Man are o stagiune foarte buna la Parma, lucru care a atras atenția multor…

- Razvan Marin (27 de ani) a fost integralist in Empoli – Cagliari, scor 0-1, din etapa a 27-a din Serie A. Romanul nu a reușit sa repete performanța din runda precedenta (doua pase de gol in Sassuolo – Empoli, 2-3) impotriva echipei de la care este imprumutat și a fost considerat in presa din Italia…