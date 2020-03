Viorica Dăncilă s-a autoizolat şi comentează decizia de instituire a stării de urgenţă "Toate masurile care pot ajuta și din punct de vedere al sanatații, cat și din punct de vedere al economiei, trebuie o imbinare de masuri, care efectiv sa ne ajute sa depașim aceasta situație. Eu am propus una din masuri, care e nu numai pentru starea de urgența, chiar formarea unui grup de lucru format din oameni care au multe cunoștințe legate atat de sanatate, cat și de economie, un grup de lucru nepolitic format din foști președinți, foști miniștri de interne, de sanatate, foști premieri și printr-un sistem de videoconferința sa poata sa aduca cele mai bune masuri pentru a depași aceasta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

