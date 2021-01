Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) ii solicita președintelui Klaus Iohannis aviz pentru urmarirea penala fața de Calin Popescu Tariceanu, care era premier la data faptelor respective, pentru savarșirea infracțiunii de luare de mita, precizeaza spotmedia.ro . Tariceanu a reacționat rapid la un post…

- Liderul Consiliului Național PSD, Vasile Dincu, a apreciat miercuri seara, la Antena 3, ca PNL a suferit o prabușire electorala fara precedent intr-un an de guvernare. „Cand PNL avea 48% in sondaje au dat-o jos pe Viorica Dancila. Acum are 25%. Este cea mai mare pierdere din istoria Romaniei,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus marti, la Antena 3, ca medicul Alexandru Rafila este cea mai buna propunere de premier, mai ales in contextul pandemiei COVID. Totusi, social-democratii nu au sustinere pentru aceasta propunere si nici nu se gandesc la suspendarea presedintelui, tot din cauza…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a dezvaluit, joi, la Antena 3, planul pe care l-au pregatit social-democrații astfel incat sa primeasca mandatul de premier daca obțin cele mai multe mandate la alegerile parlamentare. Metoda a fost folosita in cazul instalarii premier a Vioricai Dancila. „Consider…

- „Eu sunt politruc pentru ca eu sunt președintele PSD, nu sunt președintele României”, a declarat Marcel Ciolacu, la HotNews LIVE, pentru a justifica acuzațiile de activism politic în favoarea PNL pe care i le aduce lui Klaus Iohannis. (video min. 1.01.37). Potrivit DEX,…

- Marcel Ciolacu este de parere ca ”cel mai mare dezastru” pentru Romania in 2021 nu este pandemia, ci ca Ludovic Orban sa ramana la Palatul Victoria. Liderul PSD a fost intrebat, de Mihai Gadea, la Antena 3, ce va face daca partidul pe care il conduce va caștiga alegerile parlamentare, dar…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat luni ca premierul guvernului care va rezulta dupa alegerile parlamentare nu e decis acum, "din discutii la televizor sau la telefon", afirmand ca "ar fi bine ca presedintele sa aiba mai putine opinii partinice si sa-i lase pe alegatori sa hotarasca…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi seara, referindu-se la Liviu Plesoianu, Serban Nicolae si Viorica Dancila, ca "se intampla cateodata sa ai o pauza de Parlament".Ciolacu a fost intrebat la Antena 3 de ce oameni ca Liviu Plesoianu, Serban Nicolae sau Viorica Dancila nu mai au…