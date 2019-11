Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în care se înfrunta Klaus Iohannis și Viorica Dancila, a început oficial de azi, 15 noiembrie, de la miezul nopții și se va încheia sâmbata, 23 noiembrie, ora 7:00. Cei doi contracandidați…

- PMP il va susține in turul doi al alegerilor prezidențiale pe Klaus Iohannis, a anunțat purtatorul de cuvant al partidului, Mihail Neamțu. El a subliniat ca PMP nu va putea niciodata sa voteze socialiștii sau pe Viorica Dancila.„.Vrem sa ii felicitam pe cei care s-au calificat pentru turul…

- Președintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, susține ca peste 2 milioane de romani au votat pentru ca Viorica Dancila sa ajunga in turul II pentru ca PSD a luat 7 masuri de mare impact la guvernare.”7 motive pentru care peste 2 milioane de romani au votat Viorica Dancila și au votat PSD:…

- O dezbatere Iohannis-Dancila nu ar strica, declara la RFI președintele PMP, Eugen Tomac, în opinia caruia o asemenea confruntare între candidații din turul secund al alegerilor prezidențiale este un lucru firesc într-o democrație. Eugen Tomac o critica pe Viorica Dancila, dar…

- Alegeri prezidențiale Turul II. Președintele PSD Viorica Dancila, candidata social-democraților pentru alegerile prezidențiale, a reacționat rapid la mesajului de pe Facebook al lui Klaus Iohannis de marți.

- Primul tur al alegerilor prezidențiale a adus mutații la vot: candidații și-au 'suflat' unii altora o parte din electoratul de la europarlamentare. Din datele culese de CURS-Avangarde in ziua votului, consultate de STIRIPESURSE.RO, situația pe scurt se prezinta astfel: 5,9% din PSD-iști l-au votat pe…

- Presedintele USR Vrancea, Mihaita Lepadatu, a afirmat, duminica seara, ca dupa numaratoarea paralela a voturilor din toate cele 358 sectii de votare din judet, Klaus Iohannis a obtinut 59% din voturi, iar Viorica Dancila 27% din voturile exprimate, in timp ce candidatul USR PLUS, Dan Barna, are 10%."La…

- Mircea Badea a vorbit, luni, pe pasa cu Sinteza zilei, despre alegerile prezidențiale ce vor avea loc in noiembrie, subliniind ca președintele Klaus Iohannis iși dorește ca premierul Dancila sa intre in turul...