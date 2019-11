Stiri pe aceeasi tema

- Șeful campaniei prezidențiale a PSD, Lia Olguța Vasilescu, s-a referit joi seara la Klaus Iohannis, intr-o intervenție la Antena 3, cu termeni precum „șobolan”, „pui de curca” și „gaina”, in contextul in care Iohannis refuza o dezbatere cu Viorica Dancila inainte de turul 2 de la alegerile prezidențiale.„Nu…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat joi seara, la Constanta, ca presedintele Klaus Iohannis nu este unul al tuturor românilor, ca a facut o tinta în a lovi un guvern, în loc de a aduce consensul, fiind un om inactiv, care nu iubeste cetatenii, potrivit…

- Viorica Dancila a afirmat, intr-o discuție informala cu presa, ca propunerile pentru poziția de comisar european raman aceleași, in contextul in care nu a primit niciun document sau informație de la președintele ales al Comisiei Europene Ursula von der Leyen.Increderea Guvernului a fost retrasa…

- Klaus Iohannis are, vineri, consultari cu partidele parlamentare, in vederea formarii unui nou Guvern, dupa ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzura. Singurii care nu vor fi prezenți la Cotroceni sunt social-democrații, deoarece nu a existat un mandat in CEx pentru a participa la consultari,…

- Klaus Iohannis i-a trimis, ieri, o scrisoare premierului Viorica Dancila in care a chemat-o la consultari cu privire la propunerea de comisar european a Romaniei, maine, 2 octombrie. Solicitarea a fost facuta inainte sa fie tranșata situația Rovanei Plumb in Parlamentul European, in Comisia JURI. …

- Viorica Dancila nu mai face nicio miscare in razboiul cu Klaus Iohannis legat de restructurarea Guvernului, scrie Antena 3. Premierul asteapta decizia CCR privind conflictul dintre palate. Surse politice spun...

- Alexandru Cumpanașu a povestit vineri la Antena 3 ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre dispariția Alexandrei:„Am avut o singura discutie telefonica, la o saptamana dupa aceasta nenorocire. L-am contactat, dansul e un om foarte ocupat in general. I-am trimis o petitie pe adresa…

- ”Va spun direct! Nu ne vom intalni intr-un cadru organizat, PNL cu președintele Romaniei. Daca va dori consultari cu partidele, o va face anunțand de la Cotroceni. Noi, cei din PNL nu ne intalnim nici la Vila Lac 1, Vila Lac 2, Cotroceni, nici in alta parte, nici in cadru format, nici informal. Intram…