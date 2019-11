Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a afirmat, marti, ca isi asuma fiecare lider al PSD, mentionand ca Liviu Dragnea a avut si lucruri rele, dar si lucruri bune, intre acestea din ur...

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a afirmat, marti, ca isi asuma fiecare lider al PSD, mentionand ca Liviu Dragnea a avut si lucruri rele, dar si lucruri bune, intre acestea din urma mentionand programul de guvernare si castigarea alegerilor din 2016 cu un scor mare. Intrebata…

- Viorica Dancila, candidatul susținut de PSD la alegerile prezidențiale, a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Liviu Dragnea. Viorica Dancila a susținut marți de la ora 18.00 o conferința de presa, chiar inainte de dezbaterea anunțata de Klaus Iohannis.Citește și: VIDEO Viorica Dancila…

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, spune ca "spiritul" lui Liviu Dragnea este pe buletinul de vot si se numeste Viorica Dancila, candidatul PSD. Barna crede ca este timpul sa fie sanctionat prin vot un partid care in ultimii 30 de ani aproape ca a scos Romania din Europa si care…

- Un nou termen in procesul in care Liviu Dragnea, fostul lider al PSD, contesta actuala conducere a partidului are loc astazi. La ultimul termen, fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, a cerut judecatorilor sa se pronunțe daca procesul privind dizovarea partidului pe care l-a condus poate sa ajunga…

- Liviu Dragnea implinește astazi 56 de ani! Deși fostul lider PSD a cerut de curand dizolvarea PSD Teleorman, organizația județeana din care face parte și Viorica Dancila a ținut sa-i transmita un mesaj de ziua lui.„Astazi este despre PATRIOTUL care ne-a INSUFLAT in ultimii ani PUTEREA de a…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, afirma ca soarta prezidentiabilului Viorica Dancila depinde de soarta motiunii de cenzura de joi. Liderul Pro Romania nu o vede insa pe Viorica Dancila retragandu-se din proprie inițiativa din cursa prezidențiala, in cazul unui eșec in Parlament. Ea va fi debarcata…

- Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei, a vorbit, joi seara, la B1 TV, despre racolarile pe care PSD și premierul Viorica Dancila le fac, zilele acestea, in Parlament.Citește și: Liviu Dragnea, la prima apariție publica dupa incatușare! Cum arata fostul lider PSD "Dancila este…