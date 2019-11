Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila, a declarat marți la TVR 1 ca cel care are probleme cu justiția este Klaus Iohannis, nu ea.„Pot sa fiu de acord ca lumea trebuie sa fie in alerta pentru ca avem un presedinte dictator, care vrea toata puterea. Vrea sa fie presedinte,…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat ca seful statului, Klaus Iohannis, este "un presedinte dictator, care vrea sa conduca de la pupitrul Administratiei Prezidentiale", insa romanii isi doresc un presedinte...

- La dezbaterea electorala au fost prezenți Theodor Paleologu, Kelemen Hunor, primii, de fapt care au avut o dezbatere în campania prezidențiala și Dan Barna. Actualul președinte, Klaus Iohannis și fostul prim-ministru al României, Viorica Dancila, vinovații situației din România…

- Dan Bara susține ca Romania trebuie sa fie condusa de cineva care sa-și doreasca cu adevarat sa schimbe starea lucrurilor din țara, atacandu-l astfel pe Klaus Iohannis. ”Au trecut trei decenii de cand ...

- "Cu aroganta lui specifica, se uita la noi ca si cum am fi datori sa il sustinem in tot ceea ce face, sa il sustinem sa aiba mai multe vacante, sa ne critice mai mult in afara granitelor tarii, sa se plimbe mai mult cu avioanele private, sa aiba mai multe week-end uri, sa stea mai mult pe acasa.…

- Candidadtul PSD la alegerile prezidențiale de luna viitoare, Viorica Dancila, l-a atacat pe Klaus Iohannis in timpul unei dezbateri cu simpatizanți ai PSD din Moldova, despre care a spus ca a adus multa ura și dezbinare intre romani, conform Mediafax.Citește și: Decizie de ULTIMA ORA - Cand…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat sambata, in cadrul evenimentului de lansare a candidaturii la Presedintie a liderului PSD, Viorica Dancila, ca Romania are nevoie de un presedinte...

- Viorica Dancila l-a acuzat, joi, la inceputul ședinței de guvern, pe președintele Klaus Iohannis de comiterea unui abuz prin refuzul de a numi miniștrii interimari, afirmand ca șeful statul "reinterpreteaza decizia Curții Constituționale in cheie electorala".