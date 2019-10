Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat joi, intr-o adunare publica la Oradea, ca a venit timpul pentru o femeie presedinte, care sa-i trateze pe romani ca pe propria familie, indemnandu-l pe presedintele Iohannis sa faca "singurul lucru bun in mandatul sau" si sa voteze "in casuta numarul cinci 'Viorica Dancila'". "In 30 de ani am avut presedinti barbati care ne-au dezamagit, ne-au inselat asteptarile si nu ne-au reprezentat asa cum ne-am fi dorit. Cred ca este timpul sa avem o femeie presedinte, care sa-i trateze si sa-i considere pe romani ca pe propria familie.…