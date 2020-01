Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Viorica Dancila a afirmat ca PNL nu va majora pensiile cu 40% in septembrie. ”Au spus ca vor majora conform legii, nu au spus niciodata de 1.775 de lei punctul de pensie”, a spus Dancila, adaugand ca legea se poate modifica sau poate fi prorogata. ”Noi am crescut pensiile,…

- Fostul premier Viorica Dancila a declarat, joi seara, ca „deocamdata” nu s-a angajat. Intrebata la interviurile Mediafax daca s-a angajat dupa ce a parasit funcția de premier, Viorica Dancila a raspuns: „Nu am un serviciu deocamdata. Am mai multe propuneri. (…) Cand ai pierdut, raman foarte putini…

- Fostul premier Viorica Dancila a declarat, joi seara, ca „deocamdata” nu s-a angajat, deși a primit mai multe propuneri, lasând sa se înțeleaga ca o decizie ar urma sa ia saptamâna viitoare. Pe de alta parte, Dancila a afirmat ca nu va candida pentru nicio funcție la congresul…

- Viorica Dancila a demisionat de la șefia PSD, iar Comitetul Executiv a decis sa numeasca o echipa de interimari, pe fiecare regiune a țarii, pentru a coordona partidul pana la Congres.Citește și: Mihai Tudose, replica pentru Victor Ponta: Comunicatul Pro Romania ii creaza probleme și Dacianei…

- Viorica Dancila a afirmat duminica, intrebata daca se simte ca fiind invinsa acestui scrutin, ca nu pot caștiga amandoi candidații alegerile prezidențiale. Liderul PSD a precizat ca acesta a fost votul romanilor și nu poate sa fie de acord cu ceea ce au ales cetațenii, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Pe ultima suta de metri a campaniei pentru turul doi al alegerilor prezidențiale, PSD promoveaza pe pagina de Facebook a partidului un fragment dintr-un interviu acordat recent de candidata Viorica Dancila alaturi de soțul ei. Cristinel Dancila povestește în interviu despre cum a dus-o pe șefa…

- Primarul sectorului 1, Daniel Tudorache, a anuntat marti ca, in cazul in care va candida la alegerile locale de anul viitor, seful sau de campanie va fi Cozmin Gusa, recent reinscris in Partidul Social Democrat.Intr-o declaratie de presa sustinuta inaintea sedintei Comitetului Executiv National…

- Intrebata intr-o conferinta de presa cat timp va mai fi presedintele PSD, Viorica Dancila a spus: 'Atat timp cat voi fi sustinuta de membrii PSD, de cei 500.000 de membri, atat timp cat nu vom organiza un congres la care alegerile sunt libere, atat timp cat voi merge pe o panta ascendenta pentru…