- Totul a inceput de cand Veronica a luat decizia de a scoate o piesa alaturi de Raffaelo. Viorel a fost deranjat de acest lucru, dar ce l-a suparat cel mai tare a fost ca Vulpița a imbracat, fara știrea lui, o rochie de mireasa. „El e suparat ca m-am imbracat in rochie de mireasa in videoclipul meu”,…

- „Razboiul” dintre Veronica și Viorel continua. Soțul tinerei din Blagești se opune cu orice preț lansarii piesei dintre Vulpița și Rafaelo. Vazand ca tanara din Blagești este foarte afectata de geloziile soțului, Saveta Bogdan a intervenit și i-a luat apararea!

- Chiar de Buna Vestire, un musafir neașteptat a ajuns la ușa soților Stegaru! Emy, cea care aproape l-a furat pe Viorel din brațele Vulpiței, a venit cu daruri la cei doi soți și, iata, și cu ganduri de pace!

- Daca data trecuta, au sarbatorit cu o ciorba si cu vedete impacarea, de aceasta data, Vulpita si Viorel au schimbat meniul. Ca sa ii intre in gratii soțului sau, Veronica a lasat rochiile elegante, perucile si tatuajele si s-a trezit cu noaptea in cap ca sa-i gateasca lui Viorel.

- Usor iritat de faptul ca Vulpita nu e o sotie model, asa cum si-ar fi dorit el, Viorel s-a pus pe cercetat! Si, cu un servetel special pentru mobila, sotul Veronicai a luat la veridicat fiecare coltisor de mobila din casa.

- Un nou episod din viata Vulpitei si a lui Viorel este in plina desfasurare. Viorel este de parere ca tatal Veronicai nu-l mai vrea in familie, motiv pentru care este dispus sa vina la Bucuresti si sa-si ia fiica. De asemenea, barbatul are gand sa-l trimita pe Vio la munca, iar pe Vupli sa o tina acasa,…

- Pentru Pro TV nu mai este o surpriza faptul ca show-ul de talente se claseaza de fiecare data in varful clasamentului, insa pentru Antena 1 este o mare surpriza faptul ca Vulpita si Viorel i-au clasat in top, mai exact pe locul 2. Potrivit Paginademedia.ro, emisiunea Acces Direct a inregistrat…