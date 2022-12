Stiri pe aceeasi tema

- Piața jucariilor tehnologizate depașeste 14 miliarde de dolari in 2022. Cum ne vor afecta sanatatea daca nu le oferim spre reciclare! Fie ca vorbim de roboți, jocuri interactive sau educaționale, masinute electrice, tablete, papusi vorbitoare, drone, puzzle-uri cu luminițe, toate acestea dispun acum…

- Topurile sau listele au fost realizate tinand cont de cel mai obiectiv criteriu – al valorii de adjudecare publica a operelor de arta, conform istoricului tranzactional al caselor de licitatii romanesti, dar si de alti factori relevanti, precum: raritatea in piata a operei artistului, frecventa expozitiilor,…

- Valoarea totala a tranzactiilor a fost de 5,3 miliarde de lei, in august, in crestere cu 416% comparativ cu aceeasi luna a anului trecut.Pe de alta parte, volumul tranzactiilor a crescut cu 20%, pana la 2.221.507 MWh.Cota de piata a PZU a fost de 39% in august, fata de 51% anul trecut.Pe piata spot…

- Asociația Romana de Factoring (ARF) realizeaza la mijlocul fiecarui an studiul privind evoluția pieței. Astfel, pentru primele 6 luni datele releva un nivel al creanțelor gestionate de operatorii din piața de aproximativ 3,68 miliarde euro, in creștere cu 31.6% fața de aceeași perioada a anului trecut.…

- Natalia Gavrilița s-a intilnit astazi, la Tokyo, cu președintele Organizației Japoneze pentru Comerț Exterior (JETRO), Nabuhiko Sasaki. Parțile au abordat subiecte ce țin de evoluția relațiilor economice dintre cele doua state și au analizat oportunitațile de extindere a activitaților comerciale, subliniind…

- Romanii nostalgici dupa celebrele țigari Carpați și Snagov au primit vești bune, scrie „Newsweek Romania”. Dupa opt ani de cand aceste țigari au disparut de pe piața din Romania, ele vor putea fi din nou cumparate de catre fumatori. Diferența este ca acum țigarile nu mai sunt fabricate in Romania, ci…

- Dolarul american a crescut semnificativ joi, pe piata interbancara, pana la 5,01 lei, peste nivelul de ieri anuntat de BNR cand a inregistrat cea mai mare valoare din istorie in fata leului (4,9764 lei/dolar). BNR a anunțat joi un curs al dolarului de peste 5 lei, un maxim al tuturor timpurilor. Cursul…