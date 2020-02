Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul public nu doreAYte criterii de eficienAAƒ, pentru cAƒ, astfel, se pot vedea minusurile AYi fiecare instituAie este stat A®n stat, cu baza sa de baze, a declarat vineri ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru.

- Prima data cand am auzit-o pe doamna ministru Violeta Alexandru vorbind despre beneficiarii de pensie minima garantata ca fiind niște putori care n-au muncit niciodata, am crezut ca e doar neinformata, ca fermitatea afirmațiilor se datoreaza ignoranței in privința acestui tip de pensie și a condițiilor…

- Fostul ministru al Muncii, Olguta Vasilescu, a facut declaratii in exclusivitate la Romania TV: - Guvernul Orban a redus cu 10% ajutoarele pentru fermieri. - Este inadmisibil sa vii cu cresterea virstei de pensionare la 70 de ani. - Avem un guvern iresponsabil. - Dumneavoastra…

- Sistemul de pensii se afla intr-un pericol iminent in conditiile scaderii simtitoare a numarului persoanelor active, astfel ca populatia trebuie incurajata sa economiseasca bani pentru pensie prin sistemul de pensii administrat privat, care confera mai multa siguranta contribuabililor datorita trasabilitatii…

- Situatia in care persoane in varsta de 45 de ani, in plina forma de munca, se pensioneaza din sistemul public si revin sa se angajeze tot in sistemul public este profund injusta, iar acesta este sensul interdictiei cumularii pensiei cu angajarea in sistemul public, a declarat ministrul Muncii si…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, vine cu precizari legate de proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, spunand ca se va ține cont de situația celor cu pensii mici și ca masura va respecta deciziile Curții Constituționale. Ce spune Ludovic Orban despre cumulul…

- Numarul de telefon al președintelui Casei Naționale de Pensii a devenit public. Cea care l-a facut public este Violeta Alexandru, ministrul Muncii, pe motiv ca a venit vremea ca Ioan Caprariu sa auda vocile necajite ale pensionarilor. UPDATE: “Am vazut, nu doresc sa comentez, numarul meu este cunoscut…