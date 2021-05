Fostul ministru liberal al Muncii Violeta Alexandru considera ca autoritatile gresesc cu mentinerea unor reguli si restrictii in cazul organizatorilor de concerte si evenimente in aer liber, sustinand ca exista riscul "sa fie pusa in genunchi" aceasta industrie, care are un rol important in economie si in "reechilibrarea mentala a oamenilor" dupa un an de pandemie. "Se greseste fata de organizatorii de concerte, evenimente in aer liber, nelasandu-i sa inceapa treaba. Asa cred. Se greseste nedandu-le un orizont previzibil, in conditiile in care aceste evenimente nu se organizeaza de azi pe maine,…