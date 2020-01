Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a scris pe Facebook, enervata de fasoanele predecesorilor, ca din anul 2019 s-a terminat cu liftiera pentru ministru. ”“Tradiția” conform careia cand Ministrul Muncii pleca din cabinetul sau și pana parcurgea, in 30 de secunde, distanța pana la lift, secretariatul…

- Violeta Alexandru, Ministrul Muncii, a anunțat joi intr-un mesaj pe Facebook elaborarea unei noi organigrame, ca parte din reorganizarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, ce presupune cu 101 posturi mai putine, astfel ajungandu-se la 323 de la 424 de...

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta intr-o postare pe Facebook ca se afla in mijlocul unei reorganizari profunde in Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), iar noua organigrama va avea cu 101 posturi mai putine, respectiv se va ajunge la 323 de la 424 de posturi. "Am ajuns, dupa saptamani…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat joi, pe pagina sa de Facebook, ca a luat decizia de o numi pe Madalina Turza in functia de presedinte - secretar de stat al Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii. "Am luat decizia pentru…