- Maghiarii au calificat drept „ipocrite” declaratiile facute in urma cu o zi de seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit caruia Uniunea Europeana nu a crezut niciodata ca sanctiunile in sine ar putea pune capat razboiului in Ucraina. „Este multa ipocrizie aici„, a afirmat ministrul de externe…

- Presedintii american, Joe Biden, si chinez, Xi Jinping, s-au declarat luni pregatiti pentru dialog in pofida rivalitatii dintre tarile lor, liderul de la Casa Alba afirmand ca spera sa evite un „conflict” intre Beijing si Washington, relateaza AFP.

- Alegerile din SUA de la mijlocul mandatului prezidential, desfasurate marti, care au sanctionat, cum era de asteptat, politicile administratiei democrate a lui Joe Biden, dar care, pe de alta parte, nu au adus un succes coplesitor pentru republicanii fostului presedinte Donald Trump nu i-au facut…

- Presedintele american, Joseph Biden, se deplaseaza luni dupa-amiaza in Puerto Rico, un teritoriu asociat Statelor Unite, si va anunta alocarea de fonduri federale in valoare de 60 de milioane de dolari pentru reconstructia zonelor calamitate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele american, Joe Biden a declarat in cadrul discursului sau de la Adunarea Generala a Națiunilor Unite ca Statele Unite sunt decise sa apere democrația in intreaga lume, in urma amenințarilor nucleare lansate marți dimineața de liderul rus Vladimir Putin. Principalele declarații ale președintelui…

- Joe Biden il atenționeaza pe omologul sau chinez Xi Jinping ca incalca sancțiunile impuse Federației Ruse de țarile occidentale, scrie AFP. Amenințarea liderului de la Casa Alba consta in restragerea investițiilor americane din China.