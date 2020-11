Stiri pe aceeasi tema

- Cațiva minori au incendiat un caine in județul Buzau. Aceștia au filmat momentul, apoi au postat imaginile pe rețelele de socializare. Polițiștii din Ilfov s-au autosesizat și au deschis un dosar penal pentru ranirea sau schingiuirea animalelor, informeaza Digi24. “Avand in vedere imaginile video aparute…

- Un video care a circulat pe rețelele sociale arata cum unii minori dau foc unui cațel, care apoi fuge speriat. Poliția din Ilfov s-a autosesizat și a deschis dosar penal pentru ranirea sau schingiuirea animalelor. Incidentul a avut loc in Buzau iar dosarul va fi declinat organelor de urmarire penala…

- Politistii din Buzau au dat publicitatii poza unui caine dintr-o cunoscuta rasa japoneza, Akita Inu, pe care o patrula de la Ordine Publica l-a gasit sambata in zona din spatele cinematografului Dacia.

- Potrivit sursei citate, fata a castigat un premiu de 25.000 dolari, in carul competitiei 3M Young Scientist Challenge. „Munca ei a fost cuprinzatoare si a examinat numeroase baze de date. De asemenea, a dezvoltat o intelegere a procesului de inovare si este un comunicator magistral. Dorinta ei de a-si…

- „Burqa si basma”, un spectacol pluridisciplinar, va avea premiera duminica, 11 octombrie, la Teatrul Municipal Baia Mare. Urmatoarele reprezentantii sunt programate in 18 si 21 octombrie, de la ora 19:00

- Daca, in luna martie a.c. blondina a decis sa faca publica situația sa, o imagine in care o arata desfigurata de fostul sau soț, ei bine, cancan.ro a surprins imagini zguduitoare dintr-o noua etapa a scandalului conjugal ce-i are drept protagoniști. Conform imaginilor ce probeaza actul de violența,…

- La granița cu Romania, de-a lungul Dunarii pana in Serbia, bataile, intimidarile și adversitațile ilegale fac acum parte din viața de zi cu zi a imigranților. Frontiera de aici a devenit noul hotspot pe așa-numita „ruta balcanica”. Saptamana trecuta, șapte persoane au fost batute de catre ofițerii de…

- Polițiștii au gasit patru minori dați disparuți de familie. Trei dintre aceștia erau impreuna, iar polițiștii au suspiciuni de violența in familie, fiind incredințați celor de la Protecția Copilului. Totodata, oamenii legii au intocmit ieri doua dosare penale tot pentru violența in familie. Violența…