Violență extremă! Și-a bătut bunica, a băgat-o în spital și a încălcat ordinul de protecție! BOLNAV DE TUPEU… Și-a batut crunt bunica. Și nu o data, ci chiar de doua ori, saptamana trecuta! Gestul este unul incredibil facut de nepot. Barbatul, in varsta de 32 de ani, și-a lovit bunica, in varsta de 74 de ani, cu pumnii și picioarele. Totul s-a intamplat in Barlad. Tanarul, care are și un […] Articolul Violența extrema! Și-a batut bunica, a bagat-o in spital și a incalcat ordinul de protecție! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

