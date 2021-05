Violator şi traficant de minori, păstrat în arest ■ procurorii DIICOT au cerut si obtinut prelungirea arestului pentru inculpatul de 44 de ani ■ acesta a gazduit doi frati minori pe care i-a agresat sexual si i-a pus la cersit ■ Romascanul de 44 de ani, care a abuzat sexual doi frati minori pe care i-a determinat sa si cerseasca, mai are de […] Articolul Violator si traficant de minori, pastrat in arest apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

- ■ barbatul de 75 de ani si-a agresat fosta consoarta de doua ori, una din fapte fiind chiar in ziua de 8 martie Un septuagenar din localitatea Podoleni, acuzat ca si-a agresat fosta consoarta chiar de Ziua femeii, pe 8 martie, a ajuns dupa gratii si acolo se afla si acum. Pentru fapta sa, Marin […]…

- ■ in institutia romascana au fost confirmate trei cazuri de infectare cu virusul SARS Cov 2 ■ mai exista inca o suspiciune de imbolnavire si doua persoane in carantina ■ conducerea instantei a luat masuri de restringere a activitatii ■ in intervalul 31 martie- 9 aprilie se va suspenda activitatea arhivei…

- ■ desi nici in anii trecuti oferta nu a acoperit cererea, anul acesta bugetul a fost diminuat ■ vor fi serii mai putine decit anul trecut ■ Desi nici in anii anteriori oferta nu a acoperit cererea de bilete de tratament, anul 2021 va fi si mai sarac in acest domeniu. Asta deoarece de la […] Articolul…

- ■ se coace filiala nemteana a Partidului Social Democrat al Muncitorilor ■ initiativa apartine unui zanestean in virsta de 65 de ani ■ sint asteptati sa rezoneze cu idealurile politice muncitorii pe care nu a contat nimeni in anii de democratie ■ intilnirile se vor face cu respectarea normelor sanitare…

- ■ in evidenta primariei 25.027 masini si doar 5.155 parcari de resedinta ■ autovehiculele in tranzit au la dispozitie 1.145 parcari publice cu plata, total insuficiente pentru traficul de pe E-85 ■ In conditiile unui deficit major de locuri de parcare, autoritatile sint obligate sa caute solutii, dar…

- ■ inculpatul a atacat victima cu furca ■ instanta a decis o sentinta de 7 ani si 6 luni de inchisoare, agresorul fiind gasit vinovat de tentativa de omor ■ s-a dispus prelevarea probelor biologice de la inculpat, in vederea introducerii profilului genetic in Sistemul National de Date Genetice Judiciare…

- ■ Guvernul a schimbat anul trecut legea de decontare a navetei elevilor ■ cum banii nu erau prinsi in buget, transportatorilor nu li s- au decontat sumele pentru lunile septembrie si octombrie 2020 ■ pe viitor naveta elevilor va fi decontata de Ministerul Educatiei prin intermediul inspectoratelor scolare…