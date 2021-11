Stiri pe aceeasi tema

- Suporterii echipei de fotbal FCSB, patronata de Gigi Becali, au vandalizat atat cantonamentul echipei de fotbal din Berceni, cat și palatul detinut de Becali de pe Aleea Alexandru, din centrul Capitalei, informeaza Gazeta Sporturilor. Politia a fost sesizata si a declansat cercetarile pentru infractiunile…

- Mama fetiței ucise la Arad, gasita arsa pe un camp, nu a raportat decesul și l-a consolat pe concubin. Acesta i-ar fi spus ca totul a fost un accident Mama fetiței ucise la Arad, gasita arsa pe un camp, nu a raportat decesul și l-a consolat pe concubin. Acesta i-ar fi spus ca totul a fost un accident…

- 38 dintre cele 40 de localitați ale județului Ilfov au incidențe de peste 10, potrivit datelor prezentate miercuri de DSP. Dintre acestea, șapte depașesc rata de infectare 20 la mie. In 7 dintre localitațile din Ilfov se inregistreaza peste 20 de cazuri la mia de locuitori. Conform DSP Ilfov,…

- Peste 2.100 de localitati au incidenta cazurilor de COVID-19 peste 3 la mie. Dintre orase si municipii, cea mai mare incidenta a cazurilor este in Bragadiru – 20,33, iar in cazul comunelor, Branisca, din jud. Hunedoara, unde incidenta este 28,1. Un numar de 273 de orase si municipii…

- Descoperire șocanta a polițiștilor in Ilfov. Au depistat la volanul unei mașini un jandarm, care facea taximetrie baut și infectat COVID-19. Subofițerul de la DGJMB a fost oprit de un echipaj de Poliție, in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 2.00, pe raza localitații Bragadiru. Asta in…

- “Scandia Food, liderul pietei de conserve din Romania, intra in categoria de produse congelate prin achizitionarea unei fabrici de ultima generatie in domeniul productiei de mancaruri congelate pe baza de carne. Compania este incorporata sub noua entitate Scandia Food Frozen. Tranzactia se alatura planului…

- Numarul localitaților aflate in scenariul roșu continua sa creasca Lista localitaților cu incidența mai mare sau egala cu 3/1000loc Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidența 1 ILFOV ORAS BRAGADIRU 30999 303 9,772 ILFOV ORAS POPESTI-LEORDENI 43908 404 9,23…

- Un barbat din Mureșenii Bargaului a fost reținut de polițiști și risca sa ajunga dupa gratii, dupa ce ieri a condus beat crița și fara permis, iar in localitatea Tiha Bargaului a produs un accident rutier soldat, din fericire, doar cu pagube materiale. Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Prundu Bargaului…